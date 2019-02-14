В Смоленской области построят картодром с крытой трассой

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-14T17:15:21+03:00

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В Краснинском районе Смоленской области планируют построить спортивный картодром с крытой трассой в 1,5 км, опробовать которую можно будет уже в 2021 году. Администрацией Смоленской области и акционерное общество «Комплекс «Красная Дуга» на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соответствующее соглашение по инвестпроекту.

Объем вложений в строительство составит 250 млн рублей. Картодром даст 50 новых рабочих мест, а во время соревнований сможет вместить 10 000 зрителей, что должно способствовать развитию туристского и рекреационного потенциала Смоленщины.

Кроме этого, в рамках инвестпроекта планируется создать здесь детско-юношескую спортшколу, где инструкторы будут проводить теоретические и практически занятия, посвященные правилам поведения на трассе, безопасности во время движения, тактике ведения гонки и основам скоростного вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU