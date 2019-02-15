2019-02-15T06:27:26+03:00
Общество

На Смоленщине увековечат память о погибшем в Сирии Викторе Квасенкове

Мемориальная доска появится на здании школы в родном поселке военнослужащего
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Фото: vk.com/id30642889Фото: vk.com/id30642889
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В поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района увековечат память земляка Виктора Квасенкова, в сентябре 2018 года погибшего в Сирии. На фасаде школы №2, где он учился, установят мемориальную доску, сообщили родственики погибшего.

Напомним, Виктор Квасенков был одним из 15 российских военнослужащих, отправившихся 18 сентября в Сирию. Ил-20, на борту которого все находились, сбили над Средиземным морем, в 35-ти километрах от побережья Сирии. В Министерстве обороны РФ заявили, что израильские летчики подставили российский самолет под огонь средств противовоздушной обороны Сирии, которые отражали налет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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