На Смоленщине увековечат память о погибшем в Сирии Викторе Квасенкове

СЕГОДНЯ 06:27 2019-02-15T06:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района увековечат память земляка Виктора Квасенкова, в сентябре 2018 года погибшего в Сирии. На фасаде школы №2, где он учился, установят мемориальную доску, сообщили родственики погибшего.

Напомним, Виктор Квасенков был одним из 15 российских военнослужащих, отправившихся 18 сентября в Сирию. Ил-20, на борту которого все находились, сбили над Средиземным морем, в 35-ти километрах от побережья Сирии. В Министерстве обороны РФ заявили, что израильские летчики подставили российский самолет под огонь средств противовоздушной обороны Сирии, которые отражали налет.

ИСТОЧНИК KP.RU