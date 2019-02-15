О гнилом доме в смоленской деревне и местных чиновниках рассказали на Первом канале

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-15T07:41:11+03:00

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О кошмарных условиях проживания жителей одного из домов деревни Гусино Краснинского района Смоленской области и непробиваемости местных чиновников рассказали 14 февраля в эфире программы «Мужское/Женское. Мы к вам с проверкой» на Первом канале.

Речь идет о фанерном доме, построенном на скорую руку в 90-х годах. Сейчас здесь все сгнило, кругом сырость, трещины и плесень - и все это рискует в любую минуту обрушиться на головы жильцов. Когда жильцы верхнего этажа ходят по своей квартире, у и соседей снизу трещит потолок и раскачивается лампа освещения.

По словам жильцов дома, еще 10 лет назад, постройку признали аварийной, но у чиновников на это свои отговорки.

ИСТОЧНИК KP.RU