2019-02-15T07:41:11+03:00
Недвижимость

О гнилом доме в смоленской деревне и местных чиновниках рассказали на Первом канале

От безысходности искать помощи у федерального телеканала отправились жители Гусино.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: кадр 1tv.ruФОТО: кадр 1tv.ru
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О кошмарных условиях проживания жителей одного из домов деревни Гусино Краснинского района Смоленской области и непробиваемости местных чиновников рассказали 14 февраля в эфире программы «Мужское/Женское. Мы к вам с проверкой» на Первом канале.

Речь идет о фанерном доме, построенном на скорую руку в 90-х годах. Сейчас здесь все сгнило, кругом сырость, трещины и плесень - и все это рискует в любую минуту обрушиться на головы жильцов. Когда жильцы верхнего этажа ходят по своей квартире, у и соседей снизу трещит потолок и раскачивается лампа освещения.

По словам жильцов дома, еще 10 лет назад, постройку признали аварийной, но у чиновников на это свои отговорки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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