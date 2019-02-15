В Смоленске иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-15T10:19:00+03:00

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Вечером 14 февраля в Смоленске на улице Торфопредприятие иномарка сбила на проезжей части пешехода, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской обалсти.

ДТП произошло около 19.45 в районе дома 2/286. 40-летний мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и угодил под колеса "Рено сандеро", за рулем котрого находился 24-летний молодой человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с телесными повреждениями госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU