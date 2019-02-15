2019-02-15T11:02:52+03:00
Общество

Школьники в Смоленске возвращаются с карантина по ОРВИ

Уровень заболеваемости среди детей начал снижаться
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске школы, отправленные на карантин по гриппу и ОРВИ, начинают возвращаться к занятиям, сообщает горадминистрация.

По данным на 11 февраля, на карантине были 8100 школьников, сейчас вынужденные каникулы у 4600 школьников.

15 февраля - последний день карантина в школе № 36. На следующей неделе 19 и 21февраля к штатной работе вернутся лицей №1 и школа № 33, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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