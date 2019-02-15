Житель Рудни попался на хранении конопли и марихуаны
Мужчине грозит срок до 10 лет
ФОТО: УМВД по Смоленской области
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В Рудне, отрабатывая оперативную информацию, стражи порядка задержали 33-летнего мужчину, хранившего дома коноплю и марихуану, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
Запрещенные вещества у подозреваемого обнаружили дома и в подвальном помещении. По словам задержанного, наркосодержащее растение он обнаружил еще летом в лесу, собрал его и высушил для личного употребления.
Согласно ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемому может грозить срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU