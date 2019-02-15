В Смоленске хотят построить пятизвездочную гостиницу за 400 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-15T12:29:18+03:00

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В Смоленске к 2020 году планируют построить за 400 млн рублей пятизвездочную гостиницу на 210 номеров. Об этом стало известно во время инвестиционного форума в Сочи - глава региона подписал соглашение с дочерним отделением брянской строительной компании «Мегаполис» - «Мегаполис-Смоленск».

На базе гостиницы также планируется проводить конференции и форумы. Ее появление должно способствовать повышению туристической и инвестиционной привлекательности Смоленской области.

«Для Смоленщины – это крайне амбициозный проект. Мы безусловно, окажем всю необходимую поддержку инвестору», - отметил губернатор Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU