В Смоленске хотят построить пятизвездочную гостиницу за 400 млн рублей
В Смоленске к 2020 году планируют построить за 400 млн рублей пятизвездочную гостиницу на 210 номеров. Об этом стало известно во время инвестиционного форума в Сочи - глава региона подписал соглашение с дочерним отделением брянской строительной компании «Мегаполис» - «Мегаполис-Смоленск».
На базе гостиницы также планируется проводить конференции и форумы. Ее появление должно способствовать повышению туристической и инвестиционной привлекательности Смоленской области.
«Для Смоленщины – это крайне амбициозный проект. Мы безусловно, окажем всю необходимую поддержку инвестору», - отметил губернатор Алексей Островский.
ИСТОЧНИК KP.RU