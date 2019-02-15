23 февраля в Смоленске отметят военно-патриотическим праздником
В гости приглашает Лопатинский сад и ВИК "Рубеж"
ФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске 23 февраля на Массовом поле в Лопатинском саду пройдет военно-исторический праздник, сообщает военно-исторический клуб «Смоленский рубеж».
Жителей и гостей города ждет историческая реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны, выставка летного снаряжения и моделей техники, а также полёты на симуляторе самолёта, работа интерактивных площадок и демонстрацию полёта на истребителе Су-30СМ в очках виртуальной реальности.
Во время праздника будет работать полевая кухня.
23 февраля, 13.30
ЦПКиО "Лопатинский сад"
Массовое поле
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ИСТОЧНИК KP.RU