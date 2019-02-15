2019-02-15T13:20:57+03:00
Общество

23 февраля в Смоленске отметят военно-патриотическим праздником

В гости приглашает Лопатинский сад и ВИК "Рубеж"
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске 23 февраля на Массовом поле в Лопатинском саду пройдет военно-исторический праздник, сообщает военно-исторический клуб «Смоленский рубеж».

Жителей и гостей города ждет историческая реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны, выставка летного снаряжения и моделей техники, а также полёты на симуляторе самолёта, работа интерактивных площадок и демонстрацию полёта на истребителе Су-30СМ в очках виртуальной реальности.

Во время праздника будет работать полевая кухня.

23 февраля, 13.30

ЦПКиО "Лопатинский сад"

Массовое поле

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ИСТОЧНИК KP.RU

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