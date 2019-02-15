В Смоленской области проходит творческий конкурс, посвященный Юрию Гагарину

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-15T15:03:30+03:00

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На Смоленщине в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» стартовал творческий конкурс «Знаете, каким он парнем был», посвященный Юрию Гагарину. Все желающие получили возможность продемонстрировать свои способности в вокале, хореографии, фотографии, литературе и спорте.

В рамках отборочных туров более 1500 артистов вышли на сцены своих местных районных домов культуры. Впервые в конкурсе принял участие и Смоленск. 14 февраля участников в номинации «вокал» приветствовала секретарь Смоленского городского отделения партии «Единая Россия» Тамара Максимчук.

ФОТО: smolensk.er.ru

«Смоленская земля подарила много выдающихся людей. Мы гордимся нашими писателями, поэтами, художниками, музыкантами. Имя первопроходца Космоса Юрия Гагарина гремит по всему миру. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение помнило подвиг земляка, гордилось Смоленщиной», - отметила Тамара Яковлевна.

Победители отборочного тура теперь встретятся в середине марта на кустовом этапе. Итогом творческого состязания станет масштабный гала-концерт в Гагарине. 12 апреля в День космонавтики смоляне увидят лучшие выступления и фотоработы, а победители конкурса получат свои награды.

Напомним, первый конкурс «Знаете, каким он парнем был» состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие более 5000 человек. В преддверии 85-летия со Дня рождения Юрия Гагарина Смоленское региональное отделение Партии «Единая Россия» вновь запустило конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU