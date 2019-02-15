Смоленская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-15T15:59:50+03:00

Авария произошла в декабре на Витебском шоссе

Изменить размер текста: A A

В Смоленске продолжается расследование смертельного ДТП на Витебском шоссе, в котором два человека пострадали и один погиб. Следствие просит откликнуться очевидцев происшествия.

Напомним, авария произошла днем 12 декабря 2018 года. Около 15.00 в районе дома № 26б столкнулись «Мазда» (регзнак В 996 МК 750) и «Фолькваген Минивен» (регзнак Е 282 НК 67). Водитель «Мазды», выезжая на главную дорогу, не пропустил иномарку.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам: 8 (4812) 77-46-18, 8-951-708-33-76.

ИСТОЧНИК KP.RU