Горячую воду в Смоленске отключат на 13 улицах

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-15T16:22:16+03:00

С 18 по 22 февраля проведут химпромывку оборудования тепловых пунктов

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Полсотни домов в Смоленске с 18 по 22 февраля останутся без горячей воды из-за химической промывки оборудования центральных тепловых пунктов.

В зоне отключения наряду с жилыми домами останется и школа № 31.

Напомним, химпромывка необходима для удаления накипи, которая скапливается в теплообменниках в процессе нагрева воды. Оборудование некоторых теплопунктов промывается 2 – 3 раза в год.

Список адресов, попавших в зону отключения

ИСТОЧНИК KP.RU