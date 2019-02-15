Горячую воду в Смоленске отключат на 13 улицах
С 18 по 22 февраля проведут химпромывку оборудования тепловых пунктов
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Полсотни домов в Смоленске с 18 по 22 февраля останутся без горячей воды из-за химической промывки оборудования центральных тепловых пунктов.
В зоне отключения наряду с жилыми домами останется и школа № 31.
Напомним, химпромывка необходима для удаления накипи, которая скапливается в теплообменниках в процессе нагрева воды. Оборудование некоторых теплопунктов промывается 2 – 3 раза в год.
Список адресов, попавших в зону отключения
ИСТОЧНИК KP.RU