В Смоленской области задержали четырех подозреваемых по «делу педофилов»
Мужчины вступили в половую связь с девятиклассником.
ФОТО: pixabay.com
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В Рославле продолжается расследование резонансного дела о вступлении в половую связь взрослых мужчин с девятиклассником. Как сообщает издание «Рославльская правда» со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны четверо подозреваемых.
Речь идет о двух жителях Десногорска, банковском работнике из Рославля и предпринимателе из Республики Беларусь (21 год, 58, 30 и 38 лет)
Напомним, преступление открылось, когда юноша проходил комиссию в военкомате - у него обнаружили ВИЧ.
ИСТОЧНИК KP.RU