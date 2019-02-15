В Смоленской области задержали четырех подозреваемых по «делу педофилов»

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-15T17:27:45+03:00

Мужчины вступили в половую связь с девятиклассником.

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В Рославле продолжается расследование резонансного дела о вступлении в половую связь взрослых мужчин с девятиклассником. Как сообщает издание «Рославльская правда» со ссылкой на правоохранительные органы, задержаны четверо подозреваемых.

Речь идет о двух жителях Десногорска, банковском работнике из Рославля и предпринимателе из Республики Беларусь (21 год, 58, 30 и 38 лет)

Напомним, преступление открылось, когда юноша проходил комиссию в военкомате - у него обнаружили ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU