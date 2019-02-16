Задержан смолянин, обманувший четырех автомобилистов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-16T10:09:58+03:00

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Смоленская полиция задержала подозреваемого в серии мошенничеств при покупке автомобилей, сообщает региональное УМВД.

23-летний житель Смоленского района через интернет находил объявления о продаже недорогих машин, затем выезжал для их осмотра и оставлял владельцам задаток в 10 000 рублей как гарант будущей покупки. Получив машины и документы, он продавал их по запчастям, что-то сдавал на металлолом, а вырученные деньги тратил. При этом возвращать долг владельцам машин не собирался.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Уже установлена причастность подозреваемого к 4 эпизодам. Общая сумма ущерба порядка 175 тысяч рублей»,- отметили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Молодому человеку грозит срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU