Задержан смолянин, обманувший четырех автомобилистов
Смоленская полиция задержала подозреваемого в серии мошенничеств при покупке автомобилей, сообщает региональное УМВД.
23-летний житель Смоленского района через интернет находил объявления о продаже недорогих машин, затем выезжал для их осмотра и оставлял владельцам задаток в 10 000 рублей как гарант будущей покупки. Получив машины и документы, он продавал их по запчастям, что-то сдавал на металлолом, а вырученные деньги тратил. При этом возвращать долг владельцам машин не собирался.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Уже установлена причастность подозреваемого к 4 эпизодам. Общая сумма ущерба порядка 175 тысяч рублей»,- отметили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
Молодому человеку грозит срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU