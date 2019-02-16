Смоляне задолжали за услуги ЖКХ 86 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-16T12:57:09+03:00

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За первые полтора месяца 2019 года приставы возбудили 3500 исполнительных производств по задолженностям смолян за услуги ЖКХ на общую сумму в 86 млн рублей, сообщает УФССП России по Смоленской области.

Вместе с представителями ресурсоснабжающих компании приставы выходят в рейды по должникам. В результате по пяти исполнительным производствам удалось взыскать более 15 000 рублей. По исполнительному производству в отношении должника имеющего задолженность за коммунальные услуги, наложен арест на бытовую технику. Часть смолян предоставили квитанции об оплате задолженности.

Приставы напоминают: в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, должникам грозит административная ответственность в соответствии с ч .1 ст.17.14 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU