В Сафонове две девочки выпали из окна

СЕГОДНЯ 20:17 2019-02-16T20:17:53+03:00

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В Сафонове из окна квартиры на третьем этаже выпали две девочки трех и пяти лет, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Инцидент произошел 15 февраля около 23.00. Дети, как выяснилось, были дома с матерью. По факту произошедшего возбуждено уголовное статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Кроме этого, возбуждено дело по статье «Халатность» - мать детей состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних, в связи с ненадлежащим уходом и присмотром за малолетними детьми и злоупотреблением алкоголем.

«Следователями установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможных признаках ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для установления всех обстоятельств и возбуждено уголовное дело»,-прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.

Девочки сейчас в больнице, их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU