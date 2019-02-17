2019-02-17T11:02:16+03:00
Происшествия

В Смоленске из-за детской шалости сгорела баня

Обошлось без пострадавших
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: ГУ МЧС по Смоленской областиФОТО: ГУ МЧС по Смоленской области
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В Смоленске на Большой Краснофлотской днем 16 февраля из-за детской шалости сгорела баня, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло около 13.00. На место выезжали расчеты ПСЧ-5. К приезду огнеборцев пламя из предбанника перекинулось на крышу постройки. С пожаром справились, но внутри баня выгорела полностью.

В ГУ МЧС по Смоленской области призывает во избежание трагедий объяснить детям правила обезопасного обращения с огнем, электроприборами и газом. Не оставлять маленьких детей без присмотра.

"Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара ребенку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение, оповестить о случившемся взрослых и позвонить в пожарную охрану по телефонам «01», «101»", - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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