2019-02-17T11:23:03+03:00
Происшествия

У пассажира такси в Смоленске изъяли три вида наркотиков

Молодому мужчине грозит срок до 10 лет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
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В Смоленске сотрудники ГИБДД, остановив для проверки автомобиль такси, обнаружили у пассажира три вида наркотиков, сообщает УМВД по Смоленской области.

«Пассажир заметно нервничал, его поведение и внешний вид привлекли внимание полицейских. Одежда была почти полностью сырой от снега, зрительного контакта со стражами порядка он избегал, на вопросы инспекторов отвечал нехотя», - отметили в пресс-службе ведомства. - При досмотре в присутствии понятых в одежде у мужчины обнаружили шприц, курительную трубку и несколько свертков с веществами трех различных видов.

Позже экспертиза покажет, что изъятое - марихуана и смеси, содержащие метилэфедрон и амфетамин объемом разовой дозы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотических средств»

ИСТОЧНИК KP.RU

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