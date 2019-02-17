В ситуацию с домом на «фекалиях» в смоленской деревне вмешался Сергей Неверов

СЕГОДНЯ 19:55 2019-02-17T19:58:01+03:00

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, после выхода на Первом канале программы «Мужское/Женское», рассказывающей о нечеловеческих условиях проживания детей и взрослых в одном из домов в смоленской деревне, решил вмешаться в ситуацию и направил депутатские запросы ряду инстанций. Об этом вице-спикер Госдумы РФ сообщил на своей странице в соцсети facebook.

«На основании информации в СМИ я направил депутатский запрос в несколько инстанций. Все ответы направлю и в редакцию передачи «Мужское и женское», и самим жителям», - отметил Сергей Неверов.

Напомним, съемочная группа программы «Мужское/Женское. Мы к вам с проверкой» во главе с ведущей Юлией Барановской посетила деревню Гусино Краснинского района Смоленщины и лично увидела, что жильцы одного из домов здесь буквально живут на «фекалиях» - постройка из фанерных панелей, признанная аварийной еще 10 лет назад, стоит на канализационных стоках и продолжает гнить. Местным чиновникам до бед жильцов этого дома, как оказалось, совсем нет дела (видео).

ИСТОЧНИК KP.RU