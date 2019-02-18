Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области
Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Животных нашли на станции Духовская.
По словам свидетелей, собак выкинули в коробке из-под телевизора и с миской еды. Люди даже запомнили внешность водителя: мужчина в очках с длинными волосами. Не исключено, что рядом с ним сидела женщина.
- Животные прижились в сарае у дачников, но лают на прохожих и не дают подойти, - написала участник группы с просьбой пристроить животных.
Через некоторое время людей, которые выкинули животных, узнали. А щенков пристроили.
- Одного забрали, остальных животных пристроят во вторник, - пишет неравнодушная смолянка.
ИСТОЧНИК KP.RU