СЕГОДНЯ 07:36 2019-02-18T07:36:54+03:00

Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области. ФОТО: pixabay.com

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Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Животных нашли на станции Духовская.

По словам свидетелей, собак выкинули в коробке из-под телевизора и с миской еды. Люди даже запомнили внешность водителя: мужчина в очках с длинными волосами. Не исключено, что рядом с ним сидела женщина.

- Животные прижились в сарае у дачников, но лают на прохожих и не дают подойти, - написала участник группы с просьбой пристроить животных.

Через некоторое время людей, которые выкинули животных, узнали. А щенков пристроили.

- Одного забрали, остальных животных пристроят во вторник, - пишет неравнодушная смолянка.

ИСТОЧНИК KP.RU