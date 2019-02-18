В Ярцево горел пятиэтажный дом, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-18T07:50:37+03:00

11 человек вывели по лестничным маршам

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Пятиэтажный дом горел в Ярцево, сообщают представители пресс-службы регионального МЧС России. ЧП произошло в седьмом часу вечера 17 февраля в квартире на первом этаже.

По словам представителей ведомства, прибывшие на место происшествия огнеборцы, вывели 11 человек по лестничным маршам. Хозяин квартиры, в которой произошел пожар, самостоятельно покинул помещение.

- Мужчина 1970 года рождения получил ожоги верхних дыхательных путей, его госпитализировали подоспевшие медики, - отметили в МЧС. - Пожар удалось потушить, но квартира сильно пострадала: выгорела на площади 15 кв.м., продуктами горения закопчен коридор дома.

Не исключено, что ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU