СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-18T08:05:05+03:00

ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей. ФОТО: pixabay.com

Человек получил травмы во время наезда на препятствие «десятки» у деревни Лыски

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ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел во втором часу дня 17 февраля.

По информации спасателей, человек получил травмы во время наезда на препятствие автомобиля «ВАЗ 2110» у деревни Большие Лыски.

- На место ЧП выезжала автоцистерна из 49-й пожарной части, - прокомментировали в ведомстве. - Имеются пострадавшие. Одному из них медики оказали помощь и доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU