ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей
Человек получил травмы во время наезда на препятствие «десятки» у деревни Лыски
ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей. ФОТО: pixabay.com
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ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел во втором часу дня 17 февраля.
По информации спасателей, человек получил травмы во время наезда на препятствие автомобиля «ВАЗ 2110» у деревни Большие Лыски.
- На место ЧП выезжала автоцистерна из 49-й пожарной части, - прокомментировали в ведомстве. - Имеются пострадавшие. Одному из них медики оказали помощь и доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU