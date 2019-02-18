2019-02-18T09:18:23+03:00
Общество

Смолян зовут на Масленицу в Гнездово

Проводы русской зимы отметят с размахом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян зовут на Масленицу в Гнездово. ФОТО: ВКонтакте.Смолян зовут на Масленицу в Гнездово. ФОТО: ВКонтакте.
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Смолян приглашают отметить Масленицу в Гнездово, сообщает музей-заповедник. Праздник, приуроченный к проводам русской зимы, пройдет 3 марта.

Как сообщают организаторы, на проводах русской зимы можно будет отведать не только блинов с чаем, но и принять участие в различных играх и мастер-классах. Например, принять участие в штурме снежного городка, покататься на санях, попробовать себя в выпечке жаворонков и др.

– А одним из ярких событий на празднике станет выступление этно-группы «Белъ Светъ». Группа занимается реконструкцией музыкальной культуры Смоленщины. Музыканты в своих выступлениях используют древние инструменты присущие Смоленской земле: свистульку и окарину, двойную смоленскую свирель, волынку, гудок, рожки, колёсную лиру и др. – отмечают организаторы. – Также зрители смогут принять участие в хороводе «заплятись плетень», в детской забаве – театр «Конь».

Начало праздника в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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