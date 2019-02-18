Мемориальную доску Виктору Квасенкову открыли в Смоленской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-18T10:00:57+03:00

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Мемориальную доску Виктору Квасенкову открыли в Верхнеднепровской школе №2, в которой учился наш земляк, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Церемония прошла в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 15 февраля.

- Он пожертвовал собой ради того, чтобы в любом уголке России, в том числе, и на Смоленщине, люди могли спокойно трудиться, а дети – учиться, заниматься спортом, развивать свои творческие способности. И погиб ради того, чтобы терроризм не пришёл на нашу землю. За мужество и отвагу военнослужащий Вооружённых Сил Российской Федерации Виктор Квасенков, награжден орденом Мужества посмертно, - заметил глава муниципального образования «Дорогобужский район» Олег Гарбар.

Напомним, Виктор Квасенков был одним из 15 российских военнослужащих, отправившихся 18 сентября в Сирию. Ил-20, на борту которого все находились, сбили над Средиземным морем, в 35-ти километрах от побережья Сирии. В Министерстве обороны РФ заявили, что израильские летчики подставили российский самолет под огонь средств противовоздушной обороны Сирии, которые отражали налет.

ИСТОЧНИК KP.RU