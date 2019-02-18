СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-18T10:44:03+03:00

Женщина решила подработать и сообщила данные своего счета

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Кибермошенники украли с карты смолянки 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные написали женщине с аккаунта ее знакомой и предложили подработку. Ничего не подозревавшая женщина, согласилась.

- Неизвестные попросили продиктовать данные карты, обещая дальнейший перевод зарплаты. Но через некоторое время банковский счет опустел на 45 тыс. рублей, - рассказали сотрудники пресс-службы.

Позднее выяснилось, что аккаунт был взломан неизвестными и настоящая владелец страницы ничего не знала об афере.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU