Кибермошенники украли с карты смолянки 45 тысяч рублей
Женщина решила подработать и сообщила данные своего счета
ФОТО: pixabay.com
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Кибермошенники украли с карты смолянки 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Неизвестные написали женщине с аккаунта ее знакомой и предложили подработку. Ничего не подозревавшая женщина, согласилась.
- Неизвестные попросили продиктовать данные карты, обещая дальнейший перевод зарплаты. Но через некоторое время банковский счет опустел на 45 тыс. рублей, - рассказали сотрудники пресс-службы.
Позднее выяснилось, что аккаунт был взломан неизвестными и настоящая владелец страницы ничего не знала об афере.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU