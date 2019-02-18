СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-18T11:18:33+03:00

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Жители Сафоново напуганы появлением незнакомого преследователя. Пользователи соцсетей пишут, что полноватый мужчина лет 30-34 лет напугал ребенка и девушку.

- Мальчик со второй школы пошёл домой, а какой-то мужик его за собой повёл, а потом мальчик сказал: «Вон мой папа». И этот маньяк лет около тридцати скрылся, - написали участники группы «Неважное в Сафоново | Подслушано» ВКонтакте.

Второй случай произошел с девушкой. Мужчина подошел к прохожей и позвал с собой, и та, испугавшись, посмешила скрыться в подъезде.

- Он начал идти за мной, я думаю, мне очень повезло, - написала местная жительница в паблтке.

ИСТОЧНИК KP.RU