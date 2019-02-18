СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-18T11:40:42+03:00

Водитель «десятки» не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб

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Женщина погибла в ДТП под Хиславичами, сообщили «КП» подробности воскресного происшествия в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Авария произошла на шестом километре дороги «Хиславичи - Лобановка - Осиновка» в районе 13.00 17 февраля.

- 37-летняя женщина не рассчитала скорость и погодные условия, не справилась с управлением, врезалась в световую опору, после чего автомобиль перевернулся. Пассажир автоледи - женщина 1975 года рождения - погибла на месте происшествия. Водитель травмирована, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU