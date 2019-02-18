Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией
Сэкономить один процент смогут лишь те, кто оплатит квитанцию в ресурсоснабжающей организации или на почте
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией, сообщает «ГТРК Смоленск». Ранее нагрузку брала на себя областная администрация, но теперь договор расторгнут.
По словам начальника департамента по строительству и ЖКХ Елены Соколовой, оплатить услуги без комиссии можно на почте и в ресурсоснабжающей организации.
Смоляне высказали ноту протеста: жителям областного центра накладно ездить из одной части города в другую, да и все организации, выставляющие квитанции, находятся на приличном расстоянии друг от друга. А на почте им нередко приходится простаивать часами.
ИСТОЧНИК KP.RU