2019-02-18T12:38:52+03:00
Общество

Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией

Сэкономить один процент смогут лишь те, кто оплатит квитанцию в ресурсоснабжающей организации или на почте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией, сообщает «ГТРК Смоленск». Ранее нагрузку брала на себя областная администрация, но теперь договор расторгнут.

По словам начальника департамента по строительству и ЖКХ Елены Соколовой, оплатить услуги без комиссии можно на почте и в ресурсоснабжающей организации.

Смоляне высказали ноту протеста: жителям областного центра накладно ездить из одной части города в другую, да и все организации, выставляющие квитанции, находятся на приличном расстоянии друг от друга. А на почте им нередко приходится простаивать часами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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