Бизнесмен может остаться без магазина в Смоленске из-за долга по кредиту
Судебные приставы наложили арест на залоговое имущество предпринимателя
ФОТО: УФССП России по Смоленской области.
Изменить размер текста:
Бизнесмен может остаться без магазина в Смоленске из-за долга по кредиту, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Предприниматель взял кредит в 1,5 млн рублей, но деньги банку не вернул.
- Судебный пристав предлагал мужчине оплатить долг, чтобы сохранить имущество, которое числится у него в залоге. Но тот отказался, - прокомментировали в ведомстве.
В настоящее время магазин-закусочная арестован. Если долг не перед банком не будет погашен, имущество будет продано с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU