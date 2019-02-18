СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-18T14:37:12+03:00

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Бизнесмен может остаться без магазина в Смоленске из-за долга по кредиту, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Предприниматель взял кредит в 1,5 млн рублей, но деньги банку не вернул.

- Судебный пристав предлагал мужчине оплатить долг, чтобы сохранить имущество, которое числится у него в залоге. Но тот отказался, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время магазин-закусочная арестован. Если долг не перед банком не будет погашен, имущество будет продано с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU