СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-18T15:20:43+03:00

На трассу вышли более 70 спортсменов из Вяземского, Дорогобужского, Сафоновского, Ярцевского районов, а также города Смоленска

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В Ярцевском районе прошла лыжная эстафета. На трассу вышли более 70 спортсменов из Вяземского, Дорогобужского, Сафоновского, Ярцевского районов, а также города Смоленска, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

На открытии турнира присутствовали секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Игорь Ляхов, координатор партпроекта «Детский спорт», депутат областной думы Андрей Моргунов, руководитель регионального исполкома партии Андрей Ширяев.

Лыжная гонка посвящена памяти смоленского тренера Валерия Петрова. После института он начал свою деятельность в Ярцевской спортивной школе на отделении лыжных гонок. В конце 80-х начале 90-х годов имя Валерия Михайловича в спортивной среде Советского Союза звучало громко и узнаваемо, а его воспитанники всегда добивались колоссальных результатов. В 2005 году он создал волейбольный клуб «ДЭМОС», который неоднократно становился победителем областных соревнований, участвовал в Первенстве ЦФО. До последних дней жизни Валерий Петров вел активный образ жизни.

Секретарь регионального отделения Партии Игорь Ляхов лично был знаком с выдающимся тренером, регулярно оказывал необходимую помощь в проведении соревнований.

- Это неравнодушный человек - созидатель, для которого главной целью было творить добро, - отметил в своем выступлении секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов. - Он любил спорт, работать с молодежью. Валерий Михайлович был для них не просто спортивным тренером, но и наставником, прививал им лучшие человеческие качества. Отрадно, что вы нашли время провести эстафету. Пока мы будем помнить своих героев, их дело продолжит жить, и таких неравнодушных людей станет больше.

Соревнования объединили буквально все поколения: малыши бежали 300 метров, участники постарше - от одного до двух километров.

Самый юный спортсмен, семилетняя Аня Козлова, получила диплом и мягкого медвежонка от регионального отделения партии «Единая Россия». Смолянка уже два года катается на лыжах. В числе спортсменов почтенного возраста - 78-летний Владимир Перфильев.

- Полюбил лыжи в детстве и до сих пор расстаться с ними не могу, - поделился Владимир Георгиевич. - Лыжи дают мне здоровье. Мой организм, как аккумулятор, заряжается от них.

Лыжную трассу в живописном лесном массиве очень любят ярцевчане. В ноябре прошлого года во время рабочей поездки в Ярцевский район к Игорю Ляхову обратились активисты с просьбой помочь реконструировать трассу. На отделении лыжных гонок местной спортшколы обучается порядка 40 ребят. Их количество постоянно растет. Лыжная эстафета, посвященная памяти Валерия Петрова, показала, что немало любителей лыж и среди взрослых.

- В ближайшее время в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» мы благоустроим эту лыжную трассу, проведем освещение, чтобы жители смогли заниматься спортом и в вечернее время, - отметил координатор проекта «Детский спорт» в Смоленской области Андрей Моргунов.

ИСТОЧНИК KP.RU