СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-18T17:02:09+03:00

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Четыре зубра поселились в Смоленском Поозерье: две самочки (5-7 лет) и два самца (2 и 4-5 лет) приехали из «Орловского Полесья», сообщает пресс-служба нацпарка. По словам директора парка Александра Кочергина, всего в «Смоленском Поозерье» 27 краснокнижных зверей. Семь – пять девочек и два мальчика – приехали в 2019 году.

- Около месяца животные будут на карантине. За это время должны быть обработаны пробы генетического материала, взятые при отлове. Если у животных не будут обнаружены генетические отклонения, то всех выпустят в естественную среду, - отметил Александр Кочергин.

ИСТОЧНИК KP.RU