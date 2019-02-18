СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-18T17:40:00+03:00

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В Смоленске продолжается конкурс, посвященный 85-летию Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия». Творческое состязание набирает обороты. 16 февраля в Культурном центре «Заднепровье» смоляне выступили в номинациях «эстрадный танец» и «народный танец».

«Сегодня мы увидели хорошую хореографическую подготовку, интересные номера, прекрасные костюмы. Мне очень понравилась патриотическая направленность, - делится впечатлениями о конкурсе секретарь Смоленского городского отделения партии «Единая Россия» Тамара Максимчук. - Очень здорово себя показали совсем маленькие участники. Смоленская земля полна талантами, и в будущем, я уверена, эти ребята прославят нас во всевозможных областях деятельности.

Образцовый коллектив эстрадного танца «Свежий ветер» второй раз принимает участие в номинации «Хореография». «Конкурс воспитывает патриотизм у ребят. Мы должны помнить про подвиг нашего земляка Юрия Гагарина, и как можно чаще устраивать подобные мероприятия», - отмечает художественный руководитель коллектива Светлана Жучкова.

Для самих танцоров подготовка к номинации - это тяжелый процесс, который требует немало сил. «Делали множество различных вариаций номеров, чтобы выбрать самое интересное, - рассказывают сестры Кузьмич - Настя и Алиса. - Тренировки занимали несколько часов в день. Мы справились и остались довольны собой. В дальнейшем хотелось бы снова принять участие в конкурсе».

Имена победителей в номинации «Хореография» станут известны 12 апреля в День космонавтики. Гала-концерт с лучшими номерами пройдет в Гагарине.

ИСТОЧНИК KP.RU