Лесопильный завод открыли в Смоленской области

СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-19T06:32:02+03:00

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Лесопильный завод заработал в Смоленской области, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Предприятие расположено в Угранском районе.

По информации сотрудников пресс-службы, завод производит 200 куб м древесины в смену, на нем трудится 70 человек. Материалы поставляются в фирмы, производящие мебель и ее заготовки – «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин», «Shatura Wood», «Плитспичпром», «Futura» и др.

- В настоящее время работа идет в одну смену. Открытие нового лесопильного завода сегодня позволило дополнительно создать 14 новых вакансий. Когда реализация инвестиционного проекта будет полностью завершена, количество рабочих мест увеличится до 110-120, - цитируют слова гендиректора компании «Платонит» Андрей Чигвинцева сотрудники областной администрации.

Инвестпроект реализуется с региона с 2016 года. В планах руководства предприятия строительство склада готовой продукции, сушильного комплекса с единовременной загрузкой 600 кубических метров леса, а также завода по выпуску топливных гранул (пеллет) из отходов деревопереработки. Таким образом, будет создан полный цикл безотходного производства.

Объем вложений в проект составит 270 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU