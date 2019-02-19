2019-02-19T06:55:52+03:00
Общество

Холодную воду отключат в Смоленске на Рыленкова

Ремонтные работы на участке сети займут один день
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Холодную воду отключат в Смоленске на Рыленкова, сообщает пресс-служба городской администрации. Ремонтные работы на участке сети займут один день – с 10.00 до 16.00 19 февраля.

По словам сотрудников администрации, холодной воды не будет в домах №№32, 34, 34а, 38, 38а, 40 (ТЦ «Кривич»), 42, 44, 46 по улице Рыленкова. Также будет обезвожена ЦТП – 218.

- Воду по заявкам будут подвозить к домам №№ 32 – 34, 38 – 38а, 42 – 46. Оставить заявку можно по телефонам: 38-18-50, 21-41-19, - отмечают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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