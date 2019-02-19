2019-02-19T10:15:56+03:00
Происшествия

В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший

Огнеборцы выезжали в деревню Клушино
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший, передает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в районе 18.00 в деревне Клушино Гагаринского раойна.

По информации МЧС, горела квартира в двухподъездном жилом доме.

- Пожар возник на первом этаже двухэтажного дома. Бороться со стихией выезжали две автоцистерны из 21-й пожарной части и пять спасателей. Во время пожара погиб мужчина 1965 года рождения, - уточняют в ведомстве. - Огонь уничтожил постельное белье, квартира закопчена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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