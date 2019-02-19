В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший
Огнеборцы выезжали в деревню Клушино
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший, передает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в районе 18.00 в деревне Клушино Гагаринского раойна.
По информации МЧС, горела квартира в двухподъездном жилом доме.
- Пожар возник на первом этаже двухэтажного дома. Бороться со стихией выезжали две автоцистерны из 21-й пожарной части и пять спасателей. Во время пожара погиб мужчина 1965 года рождения, - уточняют в ведомстве. - Огонь уничтожил постельное белье, квартира закопчена.
ИСТОЧНИК KP.RU