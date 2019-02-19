2019-02-19T07:15:09+03:00
Происшествия

Смолянки подрались из-за ревности по время застолья

Подозреваемая нанесла знакомой вред здоровью средней тяжести
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолянки подрались из-за ревности по время застолья, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области. Конфликт женщин произошел в Холм-Жирковском районе.

По словам сотрудников ведомства, сначала женщины просто поругались, а потом одна из них стала распускать руки. Позднее врачи диагностировали у пострадавшей вред здоровью средней тяжести.

- В отделе подозреваемая женщина призналась, что устроила драку из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - прокомментировали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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