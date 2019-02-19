СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-19T07:30:59+03:00

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Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево, сообщает ПСО «Сальвар». 57-летняя Марина Орлова погибла.

Напомним, информация об исчезновении смолянки, которая могла появиться на людях в длинном сером пальто и с тростью, появилась 13 февраля. Женщина ушла из дома в городе Ярцево. Несколько дней о ее местонахождении ничего не было известно. Печальное известие пришло вечером 18 февраля.

Смоляне выражают соболезнования семье погибшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU