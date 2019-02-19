2019-02-19T07:30:59+03:00
Происшествия

Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево

57-летняя женщина погибла
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево, сообщает ПСО «Сальвар». 57-летняя Марина Орлова погибла.

Напомним, информация об исчезновении смолянки, которая могла появиться на людях в длинном сером пальто и с тростью, появилась 13 февраля. Женщина ушла из дома в городе Ярцево. Несколько дней о ее местонахождении ничего не было известно. Печальное известие пришло вечером 18 февраля.

Смоляне выражают соболезнования семье погибшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На территории детского сада «Соловушка» сбили смолянку
В Ярцеве завершились соревнования по дзюдо
Смолянки подрались из-за ревности по время застолья
В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший
Холодную воду отключат в Смоленске на Рыленкова
Лесопильный завод открыли в Смоленской области
В Смоленске продолжается конкурс, посвященный 85-летию Юрия Гагарина
Четыре зубра поселились в Смоленском Поозерье
В Ярцевском районе прошла лыжная эстафета
Бизнесмен может остаться без магазина в Смоленске из-за долга по кредиту
Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией
Женщина погибла в ДТП под Хиславичами
Жители Сафоново напуганы появлением незнакомого преследователя
Кибермошенники украли с карты смолянки 45 тысяч рублей
Мемориальную доску Виктору Квасенкову открыли в Смоленской области
Смолян зовут на Масленицу в Гнездово
ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей
В Ярцево горел пятиэтажный дом, есть пострадавший
Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области