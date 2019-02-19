Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево
57-летняя женщина погибла
ФОТО: ВКонтакте.
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Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево, сообщает ПСО «Сальвар». 57-летняя Марина Орлова погибла.
Напомним, информация об исчезновении смолянки, которая могла появиться на людях в длинном сером пальто и с тростью, появилась 13 февраля. Женщина ушла из дома в городе Ярцево. Несколько дней о ее местонахождении ничего не было известно. Печальное известие пришло вечером 18 февраля.
Смоляне выражают соболезнования семье погибшей женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU