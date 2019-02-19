2019-02-19T08:21:29+03:00
Спорт

В Ярцеве завершились соревнования по дзюдо

В турнире приняли участие 200 спортсменов из Смоленской области и Республики Беларусь
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ФОТО: пресс-служба областной Думы.ФОТО: пресс-служба областной Думы.
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В Ярцеве завершились соревнования по дзюдо, сообщает пресс-служба областной Думы. В турнире приняли участие 200 спортсменов из Смоленской области и Республики Беларусь. Соревновались участники в трех возрастных категориях.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, присутствующий на открытии турнира сообщил, что в регионе продолжат развивать и поддерживать спорт, чтобы у каждого была возможность им заняться. И отметил, что в скором времени завершится реконструкция зала в Рославле и начнется ремонт детской спортшколы в Ярцеве.

Ранее в районе прошла лыжная эстафета. Участие в ней приняли более 70 спортсменов из Вяземского, Дорогобужского, Сафоновского, Ярцевского районов, а также города Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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