СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-19T10:12:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории детского сада «Соловушка» сбили смолянку, рассказали в отделе пропаганды областного УГИБДД УМВД России. Инцидент произошел в Соловьиной роще в 11.40 18 февраля.

По словам собеседников издания, под колеса 41-летнего водителя «Ситроен» попала 62-летняя женщина. В момент ДТП пенсионерка находилась на территории дошкольного учреждения.

- В результате аварии у женщины диагностированы телесные повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU