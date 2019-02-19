2019-02-19T10:12:34+03:00
Происшествия

На территории детского сада «Соловушка» сбили смолянку

ДТП произошло в Соловьиной роще
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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На территории детского сада «Соловушка» сбили смолянку, рассказали в отделе пропаганды областного УГИБДД УМВД России. Инцидент произошел в Соловьиной роще в 11.40 18 февраля.

По словам собеседников издания, под колеса 41-летнего водителя «Ситроен» попала 62-летняя женщина. В момент ДТП пенсионерка находилась на территории дошкольного учреждения.

- В результате аварии у женщины диагностированы телесные повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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