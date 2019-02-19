2019-02-19T11:31:07+03:00
Происшествия

Более 60 домашних животных заживо сгорели под Смоленском

Пожар в хозпостройке мог возникнуть из-за неисправности электропроводки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Более 60 домашних животных заживо сгорели под Смоленском, передает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в ночь на 19 февраля в деревне Терехи.

По информации спасателей, все животные - 13 коз, 5 свиней, 15 уток и 30 кур - находились в дощатом строении. Пламя быстро охватило постройку, и у них не было шансов спастись.

- Строение 8х8 сгорело полностью. ЧП могло произойти из-за неисправности электропроводки, - прокомментировали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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