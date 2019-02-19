25 улиц Смоленска остались без электричества
Сотрудники МРСК-Центра проводят плановый ремонт сети
ФОТО: pixabay.com
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25 улиц Смоленска останутся без электричества. По информации ГТРК Смоленск, фонарные столбы обесточены с 9.00. Планируется, что плановые работы энергетиков на отдельных участках улично-дорожной сети продлятся в областном центре до 17.00. А пока света нет на ряде улиц в трех районах Смоленска.
Отмечается, что в зону отключения попали жилые дома, дошкольное учреждение, ряд теплопунктов, магазинов и офисов.
ИСТОЧНИК KP.RU