25 улиц Смоленска остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-19T11:45:09+03:00

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25 улиц Смоленска останутся без электричества. По информации ГТРК Смоленск, фонарные столбы обесточены с 9.00. Планируется, что плановые работы энергетиков на отдельных участках улично-дорожной сети продлятся в областном центре до 17.00. А пока света нет на ряде улиц в трех районах Смоленска.

Отмечается, что в зону отключения попали жилые дома, дошкольное учреждение, ряд теплопунктов, магазинов и офисов.

ИСТОЧНИК KP.RU