СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-19T13:33:24+03:00

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Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Детские санки стоимостью в три тысячи рублей стояли на лестничной площадке у входной двери, где жили их владельцы.

По словам полицейских, неизвестный взял снегокат и вышел с ним на улицу. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения во дворе доме.

- Стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 49-летний мужчина. В отделе подозреваемый во всем сознался. Оказывается, снегокат он продал в пункте приема металла, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU