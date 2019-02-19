Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката
Мама ребенка оставила санки на лестничной клетке у входной двери
ФОТО: pixabay.com
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Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Детские санки стоимостью в три тысячи рублей стояли на лестничной площадке у входной двери, где жили их владельцы.
По словам полицейских, неизвестный взял снегокат и вышел с ним на улицу. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения во дворе доме.
- Стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 49-летний мужчина. В отделе подозреваемый во всем сознался. Оказывается, снегокат он продал в пункте приема металла, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU