2019-02-19T13:33:24+03:00
Происшествия

Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката

Мама ребенка оставила санки на лестничной клетке у входной двери
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Детские санки стоимостью в три тысячи рублей стояли на лестничной площадке у входной двери, где жили их владельцы.

По словам полицейских, неизвестный взял снегокат и вышел с ним на улицу. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения во дворе доме.

- Стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 49-летний мужчина. В отделе подозреваемый во всем сознался. Оказывается, снегокат он продал в пункте приема металла, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семь человек выбыли из мэрской гонки в Смоленске
25 улиц Смоленска остались без электричества
Более 60 домашних животных заживо сгорели под Смоленском
На территории детского сада «Соловушка» сбили смолянку
В Ярцеве завершились соревнования по дзюдо
Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево
Смолянки подрались из-за ревности по время застолья
В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший
Холодную воду отключат в Смоленске на Рыленкова
Лесопильный завод открыли в Смоленской области
В Смоленске продолжается конкурс, посвященный 85-летию Юрия Гагарина
Четыре зубра поселились в Смоленском Поозерье
В Ярцевском районе прошла лыжная эстафета
Бизнесмен может остаться без магазина в Смоленске из-за долга по кредиту
Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией
Женщина погибла в ДТП под Хиславичами
Жители Сафоново напуганы появлением незнакомого преследователя
Кибермошенники украли с карты смолянки 45 тысяч рублей
Мемориальную доску Виктору Квасенкову открыли в Смоленской области
Смолян зовут на Масленицу в Гнездово
ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей
В Ярцево горел пятиэтажный дом, есть пострадавший
Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области