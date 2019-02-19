СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-19T15:07:26+03:00

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Семь человек выбыли из мэрской гонки в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации. Первый этап конкурса прошли четыре человека – Андрей Борисов, Александр Корончик, Андрей Михаленков и Андрей Ярославцев. Им предстоит пройти индивидуальное собеседование.

- До второго этапа не допущены Вячеслав Малахов, Максим Носарев, Анна Азаренкова, Раиса Ермишина, Иван Фалевич, Вячеслав Зайцев и Денис Соловьев. Претенденты либо предоставили не полный комплект документов, либо сделали это не по форме, - прокомментировали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU