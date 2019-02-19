2019-02-19T16:37:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор сообщил о сокращении заболеваемости гриппом в Смоленске

Однако снимать ограничительные мероприятия специалисты ведомства пока не спешат
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Заболеваемость гриппом пошла на снижение в Смоленске, сообщил на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский. По данным спикера, на 18 февраля 4101 школьник находится на карантине.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Руководитель управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

- С 11 по 17 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Смоленской области снизилась на 2%. Всего на прошлой неделе переболели 7206 человек. По городу произошло снижение заболеваемости на 10% - переболели 3563 человека. В частности, благодаря точечному карантину у школьников, среди них заболеваемость снизилась на 17%, - прокомментировал Сергей Рогутский, добавив, что среди дошкольников 3-6 лет все еще запрещены массовые мероприятия.

Чаще всего смоляне болели вирусом А(Н1N1) - 33%, А(Н3N2), риновирусом, норовирусом, аденовирусом и др.

- Штамм А(Н1N1) вызывал пандемию в 2009 году: он тяжело протекает и дает серьезные осложнения, но смертельных исходов в регионе от осложнений вызванных им, не зафиксировано, - отметил глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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