В Смоленске задержали подозреваемого в нападении на девушку
Следователи проводят проверку
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске задержали подозреваемого в нападении на девушку, сообщает пресс-служба областного УМВД. Напомним, инцидент произошел на Колхозной площади: парень напал на молодую смолянку и скрылся.
- Полицейские проводят проверку по фактам случившегося. После нее будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
Сам 24-летний мужчина сознался в своем поступке.
ИСТОЧНИК KP.RU