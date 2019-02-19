СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-19T17:27:04+03:00

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В Смоленске задержали подозреваемого в нападении на девушку, сообщает пресс-служба областного УМВД. Напомним, инцидент произошел на Колхозной площади: парень напал на молодую смолянку и скрылся.

- Полицейские проводят проверку по фактам случившегося. После нее будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Сам 24-летний мужчина сознался в своем поступке.

ИСТОЧНИК KP.RU