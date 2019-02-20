Бренд «Смолпродукт» пополнился новыми товарами
В продаже появилась продукция Вяземского мясокомбината
ФОТО: pixabay.com
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Бренд «Смолпродукт» пополнился новыми товарами. В продаже появилась продукция Вяземского мясокомбината, сообщает пресс-служба обладминистрации. Потребителям предлагают мясо, паштеты, горошек и фасоль.
- Качество продукции подтверждено, - отмечают в администрации.
Ранее, в декабре 2018 года на полках гипермаркетов «Магнит», появилось молоко под единым региональным брендом «Смолпродукт». В скором времени ООО «Смоленский пищевой комбинат» предложит свои овсяные хлопья. В долгосрочных планах под брендом будут продаваться продукция ООО «Гипар», ООО «Эридан», ООО «Консервный завод Смоленский».
ИСТОЧНИК KP.RU