Экс-директора УКСа в Смоленске ждет суд
Экс-директора УКСа в Смоленске ждет суд, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Фемида будет разбираться, перечислялись деньги за фактически невыполненные работы и непоставленное оборудование для завершения строительства ФОК «Юбилейный» или нет.
- Подписанные документы свидетельствуют о том, что подрядчик получил деньги, в том числе и за невыполненные работы, - сообщил представитель прокуратуры. - Тем самым ущерб бюджету Смоленской области составил более 37 млн рублей.
Собеседник издания отмечает, что данные факты вскрылись после проверки надзорного органа и контрольного департамента Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU