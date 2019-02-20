СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-20T08:48:25+03:00

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Экс-директора УКСа в Смоленске ждет суд, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Фемида будет разбираться, перечислялись деньги за фактически невыполненные работы и непоставленное оборудование для завершения строительства ФОК «Юбилейный» или нет.

- Подписанные документы свидетельствуют о том, что подрядчик получил деньги, в том числе и за невыполненные работы, - сообщил представитель прокуратуры. - Тем самым ущерб бюджету Смоленской области составил более 37 млн рублей.

Собеседник издания отмечает, что данные факты вскрылись после проверки надзорного органа и контрольного департамента Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU