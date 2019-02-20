2019-02-20T09:19:32+03:00
Происшествия

Вытяжка мангала горела в ресторане Смоленска

ЧП произошло на улице Николаева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Вытяжка мангала горела в ресторане Смоленска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел на улице Николаева.

По сообщениям очевидцев, возгорание вытяжки мангала произошло в ресторане «Хаген».

- На месте пожара работали две автоцистерны, автолестница и 9 огнеборцев. В ЧП никто не пострадал. Причину возгорания и нанесенный ущерб устанавливают специалисты, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Смоленском районе горела хозпостройка. Заживо сгорели больше полусотни домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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