2019-02-20T09:35:49+03:00
Общество

Смолянам сделают прически бесплатно

Акция приурочена ко Дню защитника Отечества
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолянам могут сделать прически бесплатно. 21 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, в учебном центре «Профессионал» на Памфилова, д. 3 пройдет акция парикмахерского обслуживания, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации представителей администрации, парикмахеры обслужат всех желающих с 17.00 до 21.00.

Акция учебного центра пользуется спросом у смолян и регулярно проводится накануне праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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