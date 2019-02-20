Смолянам сделают прически бесплатно
Акция приурочена ко Дню защитника Отечества
ФОТО: pixabay.com
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Смолянам могут сделать прически бесплатно. 21 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, в учебном центре «Профессионал» на Памфилова, д. 3 пройдет акция парикмахерского обслуживания, сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации представителей администрации, парикмахеры обслужат всех желающих с 17.00 до 21.00.
Акция учебного центра пользуется спросом у смолян и регулярно проводится накануне праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU