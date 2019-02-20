В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd»
В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd», сообщает smol.kp.ru. Песни исполнила российская группа «Russ Floyd».
Большой трибьют-концерт, который состоялся в первом альтернативном клубе Смоленска, собрал более 200 зрителей. Музыканты исполнили хиты разных периодов творчества легендарной группы.
Музыка «Pink Floyd» пользуется огромной популярностью в широких кругах слушателей, но, в отличие от записи, живой звук обладает своей неповторимой энергетикой.
- Спасибо за крутой концерт, до сих пор с товарищем находимся под впечатлениями от увиденного и услышанного. Такого классного исполнения и звука давно не видели и не слышали. Приезжайте еще! Будем с нетерпением ждать новых выступлений, - написали смоляне на официальной страничке «Russ Floyd» ВКонтакте.
В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd».Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU