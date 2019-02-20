СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-20T10:54:28+03:00

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В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd», сообщает smol.kp.ru. Песни исполнила российская группа «Russ Floyd».

Большой трибьют-концерт, который состоялся в первом альтернативном клубе Смоленска, собрал более 200 зрителей. Музыканты исполнили хиты разных периодов творчества легендарной группы.

Музыка «Pink Floyd» пользуется огромной популярностью в широких кругах слушателей, но, в отличие от записи, живой звук обладает своей неповторимой энергетикой.

- Спасибо за крутой концерт, до сих пор с товарищем находимся под впечатлениями от увиденного и услышанного. Такого классного исполнения и звука давно не видели и не слышали. Приезжайте еще! Будем с нетерпением ждать новых выступлений, - написали смоляне на официальной страничке «Russ Floyd» ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/692958" frameborder="0"></iframe> В Смоленске прозвучали хиты «Pink Floyd».Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU