Стали известны подробности ДТП с 12-летним ребенком в Смоленске

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-20T11:14:03+03:00

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Стали известны подробности ДТП с 12-летним ребенком, которого сбила машина в центре Смоленска. Как сообщили «КП» в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России, авария произошла напротив 26-й школы в районе часа дня 19 февраля.

- 26-летний водитель на «Волге» сбил мальчика 12 лет на пешеходном переходе. При этом школьник переходил дорогу на «красный» сигнал светофора. Ребенок был госпитализирован в областную больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла на глазах многих автомобилистов. Позднее, как сообщала «Комсомольская правда» – Смоленск», они делились в соцсетях своим видением ситуации. С их слов, ребенок «бегал-метался и угодил под машину». А водитель «Волги» ехал на «зеленый» и после ДТП не отказался от освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU