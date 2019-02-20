2019-02-20T11:14:03+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с 12-летним ребенком в Смоленске

Мальчика увезла скорая помощь в областную больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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26-летний водитель на «Волге» сбил мальчика 12 лет на пешеходном переходе. ФОТО: гибдд.рф26-летний водитель на «Волге» сбил мальчика 12 лет на пешеходном переходе. ФОТО: гибдд.рф
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Стали известны подробности ДТП с 12-летним ребенком, которого сбила машина в центре Смоленска. Как сообщили «КП» в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России, авария произошла напротив 26-й школы в районе часа дня 19 февраля.

- 26-летний водитель на «Волге» сбил мальчика 12 лет на пешеходном переходе. При этом школьник переходил дорогу на «красный» сигнал светофора. Ребенок был госпитализирован в областную больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла на глазах многих автомобилистов. Позднее, как сообщала «Комсомольская правда» – Смоленск», они делились в соцсетях своим видением ситуации. С их слов, ребенок «бегал-метался и угодил под машину». А водитель «Волги» ехал на «зеленый» и после ДТП не отказался от освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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